Under Nazionali, una vittoria e un pari

domenica, 12 dicembre 2021, 20:19

Una vittoria e un pari, rispettivamente per gli Under 17 Nazionali e gli under 15 Nazionali della Lucchese, che nell'ultimo turno prima della sosta natalizia hanno battuto i primi 2-1 il Montevarchi, mentre i secondo non sono andati oltre lo 0-0 sempre con i valdarnesi pari età.