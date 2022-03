I rossoneri battono la capolista

Altri articoli in Settore giovanile

sabato, 26 febbraio 2022, 16:51

Secca sconfitta per 3-0 dei ragazzi di mister Carruezzo in Umbria. Dopo un primo tempo giocato alla pari, e con un gol annullato Wharid per fuorigioco che ha lasciato qualche dubbio, sono venuti fuori prepotentemente i padroni di casa

lunedì, 21 febbraio 2022, 17:18

I rossoneri di mister Carruezzo vengono battuti a Porcari per 2-1 dai marchigiani che vanno in doppio vantaggio: solo a tempo scaduto accorcia Calvigioni. Ora c'è la trasferta di Gubbio

sabato, 29 gennaio 2022, 16:58

La Lucchese Primavera vince per 2-1 a Teramo: i rossoneri dopo essere passati in svantaggio hanno ribaltato la gara grazie alle reti, una per tempo, di Calvigioni e Muston

sabato, 22 gennaio 2022, 17:49

Il nuovo anno comincia con una battuta di arresto per la formazione di mister Carruezzo, battuta per 2-1 sul sintetico di Porcari dalla Vis Pesaro seconda in classifica: Dinucci sigla il gol dei ragazzi rossoneri