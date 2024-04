Settore giovanile : primavera 3



Primavera, la salvezza è realtà

sabato, 27 aprile 2024, 19:29

Carrarese-Lucchese 1-0

Carrarese: Maccheroni, Sansaro (70' Polenta), De Simone (76' Bologna), Cappelli, Di Matteo (85' Pergjoni), Cecchi (70' Biagi), Amato, Nardini (76' Colombi), Pinna, Morana, Barbabé. A disposizione: Calò, Pasquini, Nenci, Alberti, Guidi, Bassi. Allenatore: Nicola Pozzi

Lucchese: Summa, Morisi (87' Toma), Quochi, Tolomeo, Giovannetti, Di Maggio, Leone (46' Unniemi), Moschella (85' Scarselli), Babacar (58' Lo Guzzo), Maurelli, Riad. A disposizione: Ennached, Panconi, Centorbi, Biagiotti, Fiorini. Allenatore: Oliviero Di Stefano.

Arbitro: Djurdjevic di Trieste, assistenti Bianchi di Pistoia e Pelosi di Ercolano.

Reti: 60' NardiniNote: Ammonito Giovannetti

La Primavera 3 rossonera centra la salvezza sul campo dello Stadio Deste di Carrara dove il risultato finale di 1-0 in favore dei padroni di casa nella gara di ritorno dello spareggio non basta a sovvertire il 6-0 del match di andata. I ragazzi di Di Stefano, grazie allo scatto d'orgoglio di cui sono stati protagonisti nelle ultime due gare, possono quindi tirare un sospiro di sollievo al termine di questa stagione complessa e sofferta.Dopo un avvio di marca gialloblu in cui i locali sfiorano il vantaggio in un paio di occasioni, al 36' la Lucchese si rende pericolosa con Riad che, bel servito da Leone e da buona posizione, calcia alto. La Carrarese prova a spingere ma al 38' é bravo Summa a deviare in angolo il colpo di testa di Pinna, mentre poco dopo la girata dal limite di Bernabé finisce di poco a lato. Nel finale del primo tempo i rossoneri si fanno vedere con Leone che, sfruttando un errore della difesa, parte in contropiede e conclude trovando l'opposizione del portiere avversario.Nella ripresa mister Di Stefano getta nella mischia Unniemi e Lo Guzzo al posto di Leone e Babacar. Al 60' la Carrarese trova il vantaggio con Nardini che, solo in area, su un rimpallo interviene a ribadire in porta. La Lucchese, in cui negli ultimi minuti trovano spazio anche Scarselli e Toma, riesce comunque a mantenere la concentrazione per non concedere ulteriori occasioni all'avversaria e a strappare la tanto sperata salvezza.