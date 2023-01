Settore giovanile : primavera 3



Un pari che vale il primo posto

sabato, 22 ottobre 2022, 21:16

La Lucchese, nella trasferta di Pesaro, non ha mai mollato e avrebbe meritato anche di vincere per il gioco espresso e per l'agonismo che ha messo in campo. La squadra di Carruezzo ha senza alcun dubbio una sua personalità e lo si è visto anche oggi contro una squadra difficile e rognosa. Nel corso della gara ci sono state tante emozioni, infatti dopo soli 3' Camaiani ha portato avanti i rossoneri e al 5' la Lucchese ha avuto anche l'occasione del 2 a 0 con Warid ma la palla è uscita dopo aver colpiti ben due legni. Al 7' poi i padroni di casa hanno pareggiato con un gran gol di Fiorani e hanno chiuso il primo tempo sul 2 a 1 con la rete di Venerandi. Nella ripresa, Camaiani si è conquistato un calcio di rigore che ha trasformato senza esitazione portando i rossoneri sul 2 a 2. La squadra di Carruezzo ha continuato ad attaccare per cercare di vincere e proprio allo scadere, su un'azione di rimessa, la Vis Pesaro ha trovato la rete del 3 a 2. I rossoneri non si sono scoraggiati e sono riusciti a trovare il pareggio nei minuti di recupero con Viviani.Sabato prossimo ci sarà la sfida interna con il Lecco.

Vis Pesaro – Lucchese 3 – 3

Lucchese: Labozzetta, Gattai, Carcione, Quochi, Andreini, Viviani, Napoli T, Nastasi, Camaiani, Warid. A disposizione: Giunti, Cateni, Carcano, Saba, Durante, Cantini, Fiorito, Muratore, Orsini, Lazzari. Allenatore: Carruezzo.