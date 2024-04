Settore giovanile : Primavera 3



Sconfitta immeritata per i rossoneri contro la Pro Sesto

sabato, 6 aprile 2024, 21:34

Pro Sesto-Lucchese 1-0

Pro Sesto: Bove, Vischioni, Nucifero, Mandelli, Foroni, Aliata, Brezza, Ceruti, Guerrisi, Marchetti, Fabbri. A disposizione: Saccone, Sommella, Marson, La Bella, Meriggi, Bandara Manampera, Di Noi, Grossi, Castagnola, Rastelli, Osnato.

Allenatore: Barni

Lucchese: Summa, Panconi, Morisi, Tolomeo, Giovannetti, Moschella, Leone (23'pt Lo Guzzo), Cantini, Unniemi (19'st Fiorini), Maurelli, Riad (19'st Toma).

A disposizione: Ennached, Azzouz, Bracci.

Allenatore: Di Stefano

Arbitro: D'Addiego di Lomellina

Reti: 39'pt Foroni





Sconfitta immeritata con quache recriminazione per i ragazzi di mister Di Stefano che in casa della Pro Sesto subiscono una sconfitta di misura al termine di un match ricco di buoni spunti e ben giocato in cui avrebbero sicuramente meritato di più. L'avvio é di marca Lucchese che produce gioco e azioni. Al 10', su un'uscita a vuoto del portiere di casa, interviene Giovannetti di testa ma il tiro viene respinto sulla linea di porta. Al 14' rossoneri pericolosi con Unniemi sul cui tiro dalla distanza il portiere della Pro Sesto devia in angolo. Al 18' si vede la Pro Sesto, ma la rete realizzata viene annullata per fuorigioco. Al 23' Lo Guzzo entra al posto di Leone infortunatosi a seguito di un intervento falloso. Al 31' e al 35' ancora rossoneri vicini alla marcatura con Unniemi, anticipato di un soffio su cross di Cantini, e con una conclusione da fuori di quest'ultimo di poco alta. Al 38', sulla prima vera occasione per la Pro Sesto, é bravissimo Summa a esibirsi in una gran parata su Marchetti e a sventare il pericolo. Sul conseguente corner arriva però il vantaggio della Pro Sesto con Foroni di testa. I locali, sull'entusiasmo, cercano il raddoppio ma trovano ancora l'opposizione del solito Summa. Nelle battute finali del primo tempo il portiere di casa anticipa provvidenzialmente Unniemi ben servito da Riad. Nella ripresa, il tiro Unniemi su assist di Lo Guzzo viene respinto di mano da un difensore avversario ma l'arbitro non concede il penalty tra le proteste dei rossoneri. La Lucchese continua insistentemente a cercare il pari prima con Riad di testa e poi con Maurelli il cui tiro si spegne di poco a lato, ma alla fine é costretta a cedere il risultato all'avversaria che centra invece l'accesso ai play off.