Settore giovanile



Primavera, a Vercelli arriva un'altra severa lezione

sabato, 4 febbraio 2023, 17:08

Ancora una severa lezione per i rossoneri della Primavera che di fronte alla seconda forza del campionato cedono di schianto. A Vercelli finisce 4-0 per i piemontesi, in gol due volte per tempo. A aprire le danze è al 5' Romano su rigore, poi la Lucchese ha una triplice occasione di pareggiare nel corso della solita azione, ma la reazione termina al 18' quando sempre Romano raddoppio.

Da lì in poi, ben poco da parte dei rossoneri che nella ripresa incassano un'altra doppietta, stavolta di Rutigliano e che per l'ennesima volta alzano bandiera bianca. Sul finire, da registrare l'espulsione di Tiesse per somma di ammonizioni. Nel prossimo turno, la Lucchese ospiterà la Vis Pesaro, ultima in classifica: è l'occasione per un immediato riscatto.

Pro Vercelli-Lucchese: 4-0

Pro Vercelli: Cavalleri, Ricotti, Borra, Mac Anthony, Rezzaro, Mortimer, Edemini, Rutigliano, Romano, Messina, Bresciani. A disp. Lerna, Paolucci, Eusebiore, Bazzani, Austeriti, Mulvasuru, Santi, Albano, Bacci, Paliaro, La Malfa. All. Gardiano.

Lucchese: Labozzetta, Andreini, Cercano, Tiesse, Santelli, Menicagli, Napoli T, Cantini, Donchovski, Napoli M, Warid. A disp. Giunti, Carcione, Muratore, Nastasi, Gianca, Sasso, Durante, Lazzari, Compareci, Cecili. All. Carruezzo.

Arbitro: Boglio di Novara.

Reti: 5' e 18' pt Romano, 14' e 24' st Rutigliano.