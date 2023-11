Settore giovanile : primavera 3



Primavera, dura sconfitta casalinga contro l'Olbia

lunedì, 6 novembre 2023, 17:43

di gianluca andreuccetti

Quarta sconfitta in campionato per la Primavera che in casa subisce uno 0-3 pesante contro l'Olbia. Battuta d'arresto che non ci voleva per i rossoneri, alla ricerca di una continuità di risultati dopo il pareggio di settimana scorsa contro la Pergolettese.

Rischia subito di iniziare in salita la gara dei ragazzi di Di Stefano con Di Maggio che al 6' trattiene in modo leggero Caggiu in piena area di rigore. Per il direttore di gara non ci sono però gli estremi per un penalty. Al 13' arriva il primo tiro nello specchio da parte della Lucchese con Leone ma Carta è bravo a bloccare. Nel complesso, se da una parte l'Olbia ha pallino del gioco dall'altra invece i rossoneri cercano molto il contropiede. Al 25' altro rischio della difesa di casa con Gennari che per poco non riesce ad approfittare dell'uscita sbagliata di Summa. Con il passare dei minuti, la Lucchese prova a velocizzare il gioco sfiorando tre minuti più tardi il vantaggio con il tiro pericoloso di Canini che sfiora il palo alla sinistra di Carta. Al 43' arriva la prima vera palla goal della partita per gli ospiti con Summa che però si supera neutralizzando di spaccata il tiro di Redda.

Nella seconda frazione parte subito forte la squadra di Di Stefano con Leone che lanciato a campo aperto supera con un pallonetto Carta, ma la palla si stampa sul palo. Da questo momento in poi, spinge sull' acceleratore l'Olbia che cerca di sfruttare al meglio i limiti difensivi della Lucchese. Al 69' arriva l'episodio che cambia la partita con Di Maggio che viene espulso per una trattenuta in piena area di rigore ai danni di Gennari. Sul dischetto, lo stesso numero 9 batte Summa portando così avanti i sardi. Un contraccolpo mentale notevole per la Pantera che in poco più di un quarto d'ora subisce altre due reti. Considerando il turno di riposo della prossima settimana, i rossoneri torneranno in campo il 18 novembre contro la Triestina.

Lucchese-Olbia: 0-3

Lucchese: Summa, Giovannetti, Marinai, Onu (68' Unniemi), Macchi, Di Maggio, Leone, Canini, Avanzato, Napoli, Rossi (25' Taponeco).All. Di Stefano.

Olbia: Carta POR, Iobbi(57' Sanna), Petrone, Dieni (83' Dessena), Giagheddu, Tamponi (58' Di Venanzio), Caggiu (83' Catte), De Marcello, Gennari, Redda, Di Nunzio (83' Rodriguez).All. Gentilini.



Reti: 70'Gennari(O), 76' Redda(O), 86' Rodriguez(O)

Ammoniti: Avanzato(L), Di Maggio(L)

Espulsi: Di Maggio(L)