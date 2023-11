La capolista Modena passeggia con la Lucchese

Altri articoli in Settore giovanile

sabato, 18 novembre 2023, 20:08

Vittoria casalinga per la Primavera 3 rossonera che supera per 2-1 la Triestina. E' Leone il match winner di giornata: grazie a una sua doppietta, i rossoneri tornano al successo in una gara molto ostica visto che i giuliani erano nella zona altissima di classifica

lunedì, 6 novembre 2023, 17:43

Quarta sconfitta in campionato per la Primavera di mister Di Stefano che in casa subisce uno 0-3 pesante contro l'Olbia. Battuta d'arresto che non ci voleva per i rossoneri, alla ricerca di una continuità di risultati dopo il pareggio di settimana scorsa contro la Pergolettese.

sabato, 28 ottobre 2023, 18:22

I rossoneri di mister Di Stefano fanno 1-1 fuori casa con la Pergolettese, ma vengono raggiunti in pieno recupero dopo che Taponeco aveva portato in vantaggio la Lucchese

sabato, 21 ottobre 2023, 22:45

Altra battuta d'arresto per la Primavera di Di Stefano che viene sconfitta in casa dalla Pro Patria per 2-1. Un punto in tre gare casalinghe per i rossoneri che non riescono a dare continuità dopo la bella vittoria di settimana scorsa sul campo dell'Arzignano