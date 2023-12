Settore giovanile



Morgia a un passo dall'ingresso nel settore giovanile rossonero

domenica, 24 dicembre 2023, 10:32

La Lucchese è sempre stata la sua passione, la sua isola felice e ora, oltre 40 anni dopo averne vestito la maglia e più volte essere andato vicino a ricoprire l'incarico di allenatore, Massimo Morgia sta per riabbracciare i colori rossoneri.

Da settimane l'esperto allenatore è assiduo frequentatore del Porta Elisa e prima di Lucchese-Ancona ha avuto un lungo conciliabolo con il presidente Bulgarella e con Bruno Russo. Oggi, la conferma che il suo ritorno è ormai a un passo arriva da una lunga intervista rilasciata dal presidente Bulgarella al Il Tirreno dove difende la scelta di mister Gorgone come allenatore, anche per il futuro.

"Siamo all'anno zero ed è per questo che stiamo allargando la famiglia rossonera con un maestro di calcio come Massimo Morgia – si legge su Il Tirreno – una bella persona che vuole bene alla Lucchese e alla città. Un allenatore positivo e di spessore che sul piano tecnico, ma che su quello etico e morale può aiutarci a crescere in tempi ragionevoli facendo riflettere su nostri eventuali errori". Per lui, sarebbe pronto un incarico nel settore giovanile, a questo punto manca solo l'ufficializzazione.