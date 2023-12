Settore giovanile : primavera 3



Pari e patta a Fiorenzuola

sabato, 16 dicembre 2023, 16:49

La Lucchese torna a fare punti in trasferta: a Fiorenzuola finisce 1-1 grazie al pari messo a segno nella ripresa da Leone dopo che i rossoneri erano passati in svantaggio nell'ultimo match del girone di andata.

I padroni di casa si erano portati in vantaggio con Concari sul fini del primo tempo, poi, come detto, a inizio ripresa ci ha pensato Leone a mettere a posto le cose. Ora il campionato osserverà una sosta sino al 13 gennaio quando i rossoneri torneranno in campo a Lecco.

Fiorenzuola-Lucchese: 1-1

Fiorenzuola: Bernardi, Pirola, Tosi, Postiglioni, De Vuono, Iasoni, Binelli, Concari, Ramponi, Aroma. A disp. Cabrini, Gueye, Borrelli, Di Leone, Concari, Araldi, Romano, Mbaye, Casali, Oduro, Barbieri, Groppi. All. Zanoncelli.

Lucchese: Summa, Panconi, Marinai, Onu, Quochi, Giovannetti, Toma, Cantini, Verssaci, Napoli M., Leone. A disp: Lo Piano, Macchi, Biondi, Di Maggio, Taponeco, Morisi, Napoli T., Unniemi, Avanzato. All. Di Stefano.

Arbitro: Tronchini di Parma.

Reti: 43' pt Concari, 5' st Leone.