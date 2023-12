Settore giovanile, la Lucchese svincola 14 giocatori

Altri articoli in Settore giovanile

sabato, 16 dicembre 2023, 16:49

La Lucchese torna a fare punti in trasferta: a Fiorenzuola finisce 1-1 grazie al pari messo a segno nella ripresa da Leone dopo che i rossoneri erano passati in svantaggio nell'ultimo match del girone di andata. Ora la sosta con i rossoneri che torneranno in campo il 13 gennaio

sabato, 9 dicembre 2023, 16:54

La Primavera di mister Di Stefano subisce una nuova battuta di arresto casalinga perdendo per 3-0 con la Pro Sesto: risultato in bilico sino alla fase centrale della ripresa poi gli ospiti arrotondano. Ora i rossoneri sono a un punto dall'ultimo posto

sabato, 2 dicembre 2023, 20:01

I rossoneri di mister Di Stefano colgono un buon punto sul terreno della Carrarese grazie al gol di Unniemi che nella ripresa riesce a recuperare lo svantaggio maturato nel primo tempo

sabato, 25 novembre 2023, 18:59

Opposti alla capoclassifica, i rossoneri di mister Di Stefano sono usciti nettamente battuti dal match di Saltocchio con gli emiliani che hanno vinto per 4-0 ma due delle reti sono comunque arrivate a gare quasi conclusa