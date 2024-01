Settore giovanile : primavera 3



Pari a Vercelli

sabato, 27 gennaio 2024, 17:55

Bel pari – che fa morale e muove la classifica, sempre molto deficitaria – quello dei rossoneri di mister Di Stefano che fanno 1-1 a Vercelli contro la quarta forza del campionato: la Lucchese resta impelagata sul fondo della classifica, al penultimo posto con dietro solo la Carrarese. Da segnalare che nel primo tempo, al 15', Di Maggio stende Sow provocando un rigore per i padroni di casa, che Summa neutralizza.

Nella ripresa il vantaggio dei padroni di casa con Rizzo a cui ha risposto Fiorini pochi minuti dopo. A fare la partita sono stati i piemontesi, ma la Lucchese si trova un punto utilissimo in classifica e forse insperato. Nel prossimo turno, i rossoneri se la vedranno con l'Arzignano che precede la Lucchese di sei punti in classifica: sarà davvero fondamentale provare a vincere la gara per riaprire la lotta salvezza in questo momento davvero complicata.

Pro Vercelli-Lucchese 1-1

Pro Vercelli: Valente, Bordoni, Bohadi, Rota, Mosca, Gallina, Sow, Testa, Marotta, Bazzan, Sow. A disp. Vergna, Ujka, Casazza, Ingardia, IAria, Cirigliano, Benigno, Coda, Mudasiru, Rizzo. All. Melchiorri.

Lucchese: Summa, Panconi (st 1' Giovannetti), Garzella, Tolomeo, Macchi, Di Maggio, Marinai, Cantini (st 20' Onu), Fiorini (st Lo Guzzo), Maurelli, Unniemi (st 9' Bracci). A disp. Quiriconi, Morisi, Napoli. All. Di StefanoReti: 23' st Rizzo, 30' st Fiorini.

Arbitro: Ripa di Collegno.

