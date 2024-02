Settore giovanile



Nuova sconfitta, Primavera sempre più a rischio

sabato, 24 febbraio 2024, 18:50

Niente da fare nemmeno in Sardegna, la Lucchese esce sconfitta anche da Olbia e aggrava la sua posizione in classifica nel campionato di Primavera 3 che la vede, distaccata di parecchi punti, al penultimo posto in classifica. Il rischio retrocessione, nonostante le rassicurazioni estive su un campionato di vertice, è davvero concreto.

I sardi fanno tutto nella ripresa, anche grazie ai cambi: trovano il doppio vantaggio con Gianmarinaro e Reddavide, subiscono la reazione dei rossoneri che accorciano con Riad, ma resistono agli assalti degli ospiti e a una manciata di minuti dalla fine realizzano il tris con Consalvi, anch'esso subentrato nel secondo tempo. Per la Lucchese è notta buia.

Olbia-Lucchese: 3-1

Olbia: Fraraccio, Sanna, Di Venanzio, Dieni, Giacheddu, Iobbi, Caggiu, Di Marcello, Catte, Ricceri, Nicolò. A disp. Innocenti, Castagna, Busu, Rodriguez, Gianmarinaro, Reddavide, Consalvi, Bellincontro, Concas, Desena, Carta, Petrone. All. Biagioni.

Lucchese: Summa, Panconi, Quochi, Tolomeo, Giovannetti, Garzella, Riad, Cantini, Fiorini, Maurelli, Leone. A disp. Ennached, Macchi, Di Maggio, Morisi, Bracci, Seck, Azzouz, Unniemmi, Lo Guzzo. All. Di Stefano.

Arbitro: Riccardo di Sassari.

Reti: 1' st Gianmarinaro, 17' st Reddavide, 33' st Riad, 42' st Consalvi