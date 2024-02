Settore giovanile



Torneo di Viareggio, i rossoneri centrano la qualificazione al secondo turno

venerdì, 16 febbraio 2024, 17:47

di gianluca andreuccetti

A distanza di anni, la Lucchese tornerà a disputare gli ottavi di finale del Torneo di Viareggio. Pareggio d'oro per i rossoneri che fermano sull'1-1 il Sassuolo nell'ultima partita del girone 1. Considerando la vittoria del Westchester sul Galatasaray e i risultati dagli altri campi, gli uomini di Di Stefano passano il turno come miglior terza.

Nel primo tempo, i neroverdi creano tante palle gol nitide mettendo alle corde la difesa della Lucchese. Al 24', il Sassuolo passa in vantaggio: tiro dalla distanza di Cardascio, Summa si oppone ma il pallone finisce sul corpo di Giovannini che in modo sfortunato devia in rete. La Pantera non esce dalla partita, anzi allo scadere della prima frazione trova il pari con Leone che dal limite dell'area disegna una traiettoria che si stampa nell'incrocio dei pali.

Nella seconda frazione, cambiano gli interpreti ma non la sostanza. Nel Sassuolo, il neo entrato Gjyla prova a creare scompiglio all'interno della difesa della Lucchese, calciando diverse volte verso la porta. Nel finale, i ragazzi di Di Stefano si riversano verso la metà campo neroverde, sfiorando il gol partita prima con Fiorini e poi con Riad. Continua quindi il percorso della Primavera che scenderà nuovamente in campo martedì per gli ottavi di finale. Per sapere il nome dell'avversaria dei rossoneri bisognerà attendere la giornata di domani, quando si concluderà la fase a gironi.

Lucchese 1-1 Sassuolo

Lucchese: Summa, Di Maggio (46' Riad), Macchi (46' Fiorini), Giovannetti, Quochi, Morisi (69' Bracci), Moschella, Seck (46' Maurelli), Tolomeo (69' Panconi), D'Antona (46' Garzella), Leone. A disp: Ennached, Centorbi, Onu, Azzous. All. Oliviero Di Stefano

Sassuolo: Furgieri, Crosariol, Barani (46' Martey), Cardascio (63' Anastasini), Piccolo, Macchioni, Antonciuc (46' Weiss), Sow (46' Frangella) Danciutiu (46' Daldum), Petito (46' Cracchiolo), Negri (46' Gjyla). A disp: Viganò. All. Francesco Pedone

Arbitro: sig. Sandri (sez. La Spezia)

Reti: 24' aut. Giovannetti (S), 45' Leone (L)

Ammoniti: Macchioni (S), Macchi (L), Piccolo (S)