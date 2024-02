Settore giovanile



Torneo di Viareggio, Lucchese in corsa per il passaggio del turno

mercoledì, 14 febbraio 2024, 17:32

Nuovo pari per la Lucchese che partecipa alla 74° edizione della Viareggio Cup: i rossoneri di mister Di Stefano hanno concluso sull'1-1 la gara contro il Galatasary: al vantaggio dei turchi con Dilek ha risposto per la Lucchese pochi minuti dopo Riad. Nell'altra gara del girone il Sassuolo ha battuto per 6-1 il Westchester United confermandosi prima forza del raggruppamento a punteggio pieno. Ma al secondo posto c'è proprio la Lucchese che ora ha due punti in classifica, seguita dalle altre due formazioni a uno.

Deciderà tutto l'ultima gara della fase eliminatoria contro il Sassuolo che si disputerà venerdì prossimo alle ore 15 a Lerici, in frazione Falconara. L'impresa è complessa per i rossoneri, visto il valore della formazione emiliana, ma il secondo turno è a un passo, visto che vi accedono le prime due formazioni e le migliori tre.