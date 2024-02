Settore giovanile



Torneo di Viareggio, pari all'esordio

lunedì, 12 febbraio 2024, 19:07

In una cornice di pubblico discreta considerando il turno infrasettimanale, la Lucchese inaugura la propria avventura al Torneo di Viareggio con un pareggio. In tribuna, presenti il direttore sportivo Frara, il direttore generale Mangiarano e il neo coordinatore tecnico delle giovanile rossonere Massimo Morgia.

Inizio di partita molto positivo degli uomini di Di Stefano, che dopo due minuti vanno vicino al vantaggio con la sventagliata dalla distanza di Rilievo. La Pantera amministra il gioco, mentre gli americani attendono dietro la linea della palla aspettando il momento giusto per colpire in contropiede. Al 25' arriva una brutta notizia per la Lucchese, con Marinai che è costretto ad abbandonare il campo anzitempo per infortunio. Al suo posto, entra Quochi. Al 39' è proprio il numero 3 a sfiorare la rete con un tiro cross che finisce di pochissimo a lato.

Gara nel complesso dall'alto livello agonistico. A prevalere è l'equilibrio. Tanti gli errori tecnici commessi dalla due squadre. Gli americani crescono ed ecco che al 60' sfiorano il vantaggio con la percussione di Gjonbalaj, blocca facilmente Summa. Risponde la Lucchese con Quochi che cinque minuti più tardi calcia fuori da ottima posizione. Nel finale saltano gli schemi ed entrambe le squadre si sbilanciano alla ricerca dei tre punti. Nei minuti di recupero, il Westchester rischia il colpaccio con James che vede in mezzo Marcic, dimenticato dalla difesa di Di Stefano. Provvidenziale Summa che anticipa l'attaccante e si rifugia in angolo. La Lucchese tornerà in campo mercoledì alle ore 15 a Lerici contro il Galatasaray.

Westchester United 0-0 Lucchese

Westchester United: Smith Jr; Acosta, Maricic, Bautista, Cambareri, Norales Ramirez, Flaherty B., Fernandez Santiago, Cherif, Gjonbalaj (70' James), Flaherty P. . All: Corrado

Lucchese: Summa; Azozouz (55' Maurelli), Di Maggio, Fisio (59' Fiorini), Gaspari, Macchi, Marinai (25' Quochi), Seck, Scialla (55' Garzella), Rilievo (59' Tolomei), Unniemi (59' Riad). A disp: Bracci, D'Antona, Fiorini, Garzella, Giovannetti, Maurelli, Morisi, Moschella, Onu, Panconi, Quochi, Ennached, Tolomeo. All: Di Stefano

Arbitro: sig. Giannini sez. Pontedera