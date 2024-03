Settore giovanile : primavera 3



Primavera, contro il Modena non c'è storia

sabato, 23 marzo 2024, 17:09

Modena-Lucchese 4-0

Modena: Guadalupi, Paglia, Vicini, Teresi, Ori, Stopelli, Barozzini, Sarris, Brasili, Ghillani, Molara. A disposizione: Leonardi, Casani, Borsari, Fiorillo, Moratti, Oliva, Pelloni, Lisanti, Berni, Zidouh, Galli.Allenatore Ricchi Lucchese: Summa, Panconi (46' Morisi), Quochi, Moschella, Giovannetti, Garzella Ricci, Leone, Cantini (46' Napoli), Lo Guzzo (82' Toma), Maurelli (60' Bracci), Unniemi. A dispozione: Ennached Salah, Di Maggio, Tolomeo, Azzouz, Riad, D'Antona. Allenatore Di StefanoArbitro: Nadini della sez. di ModenaReti:11'Brasili, 41' e 43' Ghillani, 73' Lisanti. Note: 80' espulso Quochi

Non basta la buona volontà ai ragazzi di mister Di Stefano per evitare la pesante sconfitta in casa della capolista Modena, compagine ben più attrezzata e meglio organizzata. Subito in svantaggio di una rete, i rossoneri ci provano prima con una gran botta di Lo Guzzo in contropiede che si stampa sulla traversa e dopo pochi minuti con una conclusione di Quochi deviata provvidenzialmente in angolo dal portiere avversario. I due acuti rossoneri precedono la risposta secca del Modena che in tre minuti, grazie a una doppietta di Ghillani, chiude la prima frazione sul 3-0.

Nella ripresa arriva il poker firmato Lisanti e nel finale ci pensa l'estremo difensore rossonero Summa a evitare un passivo più severo neutralizzando le occasioni degli avversari e parando un rigore al 93'. La sconfitta dei rossoneri e la contestuale vittoria della Carrarese condannano la Lucchese all'ultimo posto solitario in classifica.