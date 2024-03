Settore giovanile : primavera 3



Solo un pari nello spareggio salvezza

sabato, 30 marzo 2024, 19:44

Lucchese-Carrarese 1-1Lucchese: Summa, Panconi, Morisi, Tolomeo, Giovannetti, Garzella (26' Di Maggio), Leone, Cantini, Unniemi (30'st Toma), Maurelli (33'st Bracci), Riad (33'st Lo Guzzo). A disposizione: Ennached, Napoli. Allenatore Di StefanoCarrarese: Tampucci, Sansaro, Pasquini, Cappelli, Cecchi, De Simone, Amato, Nardini, Pinna, Morana, Bernabè. A disposizione: Maccheroni, Asllani, Di Matteo, Pergjoni, Biagi, Guadagnoli, Alberti. Allenatore: PozziArbitro: Kercaj della sez. di Pistoia

Reti: 21'st Riad, 34'st Sansaro

Not:e 45'st espulso Di Maggio per doppia ammonizione. Ammonito Giovannetti

Davanti al numeroso pubblico presente allo stadio di Saltocchio, finisce in parità lo scontro in coda alla classifica tra Lucchese e Carrarese, con i rossoneri che non riescono a capitalizzare il vantaggio e si fanno raggiungere dagli avversari. La prima frazione di gioco é di marca rossonera con tanto possesso palla, buon fraseggio ma poche occasioni da ambo le parti. A metà della ripresa, sugli sviluppi di una punizione, arriva il meritato vantaggio rossonero firmato Riad. A frenare i ragazzi di mister Di Stefano ci pensa il gialloblu Sansaro che raccoglie la sponda di un compagno e insacca alle spalle di Summa.

Nel finale la Lucchese, rimasta in dieci per l'espulsione di Di Maggio per somma di ammonizioni, tenta l'assalto alla porta della Carrarese con Lo Guzzo, che riconquista un pallone sulla trequarti e da posizione defilata tenta la conclusione su cui é bravo il portiere avversario, e con Leone che, dopo una pregevole azione personale, trova ancora la respinta dell'estremo difensore ospite. La classifica continua dunque a vedere i rossoneri in ultima posizione a due punti dalla Carrarese quando mancano due giornate alla fine del campionato.