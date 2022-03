Rubriche



Calcio e casinò: sei campioni appassionati al gioco

mercoledì, 30 marzo 2022, 15:18

Giocare al casinò piace a molti, e nemmeno i calciatori professionisti sanno rinunciare al brivido di una puntata. In questo articolo saranno svelate alcune curiosità sui campioni di calcio più famosi appassionati di gioco, fisico e virtuale.

CR7 e gli altri: i calciatori amanti del gioco

Giocano in squadre diverse, hanno età e background diversi, ma sono tutti accomunati da un’unica passione: il gaming. Ecco alcuni tra i calciatori che più amano il gioco.

Gianluigi Buffon: ex portiere di Juventus e Italia, è particolarmente affezionato al poker, al punto da sponsorizzare piattaforme di poker sul web e da partecipare a diversi tornei. Buffon ha addirittura dichiarato di essere stato dipendente dal gioco.

Cristiano Ronaldo: fortissimo attaccante del Manchester United e del Portogallo, frequenta volentieri i Casinò fisici e i siti di gioco online. Gli piacciono moltissimi giochi, ma più di tutti predilige il poker e il bingo.

Bobo Vieri: attaccante storico dell'Inter, è un ospite abituale del Casinò di Venezia. Alcuni anni fa ha avuto una lite con i proprietari della struttura a causa del suo abbigliamento, che ha impedito al bomber di entrare e divertirsi.

Radja Nainggolan: ex centrocampista dell'Inter ora attivo al Royal Antwerp, è noto per la passione per il gioco. Nel tempo ha vinto molto, ma ha anche perso molto: nel 2018, per esempio, ha accumulato ben 150mila euro di debiti con il Casinò di Lugano.

Francesco Totti: ex centrocampista simbolo di Roma e Italia, è un grande amante del poker dal vivo e online. Questa passione lo accompagna da tempo perché, quando giocava ancora, organizzava piccoli tornei con i compagni di squadra nei ritiri prepartita.

Gerard Piqué: difensore di Barcellona e Spagna, è un altro frequentatore assiduo delle competizioni di poker, tanto che anni fa ha anche preso parte al European Poker Tour. È un buon giocatore, che vanta delle vincite di tutto rispetto.

Gioco online e sicurezza: i consigli per gli appassionati

Per chi è appassionato di calcio e gaming esistono alcuni giochi che uniscono queste due tematiche, ispirati appunto al tema del calcio. I più famosi sono le slot machine come “Football: Champions Cup”, “Knockout Football Rush”, “Super Striker” e altre ancora. Le slot a tema permettono di dedicarsi a questo passatempo rivivendo le emozioni di questo amato sport, attraverso suoni e grafiche particolari. Scegliere i siti di gioco più sicuri è semplice, basta consultare le piattaforme che spiegano quali sono quelli più accreditati: i migliori casinò online devono infatti avere sempre una regolare concessione AAMS. Quando si sceglie di giocare, infatti, è importante affidarsi solo a siti legali, che non espongono a rischi troppo grandi.



Puntare solo quanto ci si può permettere e non credere di portare sempre a casa una vincita sono i concetti base da tenere sempre presenti quando si inizia a giocare. Se si usufruisce di promozioni, inoltre, è importante leggere attentamente le relative condizioni applicate. Le piattaforme sopracitate forniscono anche informazioni approfondite sulle caratteristiche dei casinò online accreditati, dai bonus ai punti di forza, e molte notizie in tempo reale sul settore del gaming.

Calcio e gioco regalano grandi emozioni, e il legame tra loro è davvero profondo, non solo per via della passione dei calciatori. Infatti diverse squadre fanno da sponsor ai siti di gioco e scommesse, e viceversa.