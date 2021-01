L'evento



Quali sono le principali slot natalizie?

lunedì, 25 gennaio 2021, 07:35

Gli amanti delle slot non si fermano nemmeno durante il periodo delle festività natalizie. Non sono poche le slot dedicate proprio al periodo più bello dell’anno, mentre alcuni giochi più classici si presentano temporaneamente sotto una nuova veste, proprio per celebrare il clima più allegro. I titoli che appaiono proprio a cavallo tra novembre e dicembre sono tantissimi e i giocatori cercano ogni anno una guida alle migliori slot a tema natalizio. Una di queste è “Christmas W-Elf”, una slot con cinque rulli e tre linee di pagamento con protagonisti gli elfi.



“The Nutcracker”, invece, è una riproposizione dello Schiaccianoci e si caratterizza per un discreto numero di partite gratis offerti dalle fate. A risultare particolarmente apprezzata negli ultimi tempi è stata però “Xmas Joker”, che vanta un ritorno al giocatore di circa il 97%. Questa slot propone giri gratis in più salse: esistono infatti molteplici modalità per ottenerli, tra simboli scatter e combinazioni specifiche.



Anche “Fruit Shop Christmas Edition” è un titolo molto in voga nel periodo natalizio, con cinque rulli e quindici linee di pagamento. Il valore del ritorno al giocatore è sempre molto elevato per questa slot che sfrutta come simboli i frutti, in riferimento alle prime macchinette che erogavano proprio caramelle e frutti gommosi invece che denaro. Forse è la meno natalizia tra le slot natalizie, ma la convenienza non manca considerando la frequenza di giri gratuiti. Molto diversa è “Santa Surprise”, dove il simbolo scatter può regalare dieci giri gratuiti con la possibilità di moltiplicare sensibilmente le potenziali vincite. Tramite la modalità “Christmas Gifts”, inoltre, si potrà selezionare un ulteriore regalo tra i sei proposti dal gioco, che farà le veci di Santa Claus. Le linee di pagamento sono modificabili e possono arrivare fino a venti.



Tra le slot di Natale non si può non citare “Secrets of Christmas” con le sue venticinque le linee di pagamento su cinque rulli e addirittura quindici simboli. In questo gioco la figura di Babbo Natale agisce come un jolly, ma non ha influenza sullo scatter, rappresentato da un sacco di regali: se quest’ultimo appare su più rulli si possono ottenere giri gratuiti. In “Holly Jolly Penguins” le linee di pagamento sono addirittura quarantacinque e i giri gratis che si possono ottenere sono ottanta. Questa slot con protagonisti i pinguini è molto curiosa, in quanto consente di giocare anche con delle puntate bassissime.



Tra le ultimissime novità prodotte per Natale figura la slot “Season’s 7”, che presenta come simboli i Lucky 7, abbastanza noti nel settore dei casinò. “Festive Indulgence” regala invece giri gratuiti se si ottiene un minimo di tre simboli scatter su un qualsiasi rullo, con la possibilità di moltiplicare per più di settecento volte l’importo giocato. Infine, “Raging Reindeer” è una slot dedicata alle renne della slitta di Babbo Natale, mentre “Wish Upon a Star” è più generica e permette di riottenere anche fino a quindici volte l’importo giocato all’inizio. Nel giro di un anno solare i giocatori italiani arrivano a spendere anche miliardi di Euro e nel periodo natalizio la mole di gioco non cala di certo. Per l’anno prossimo, dunque, sono attese ulteriori sorprese.