Virtus in festa per gli incredibili risultati del weekend

lunedì, 3 maggio 2021, 14:14

È festa grande per l’atletica italiana e per la Virtus Lucca che vedono avverarsi il sogno olimpico. L’atleta virtussino Marcell Jacobs, componente del quartetto azzurro della 4x100, dopo una strepitosa prova in semifinale che vale la conquista della qualificazione per Tokio 2020 e per i Mondiali di Eugene 2022, in finale fa registrare lo straordinario tempo di 8”91 - nella seconda frazione della staffetta - che lo pone di diritto tra i migliori velocisti al mondo. Un risultato stellare che riempie di orgoglio il mondo dell’atletica tricolore e in particolar modo la società lucchese che ha visto Jacobs crescere in modo esponenziale sprint dopo sprint.Il week end della Virtus è arricchito poi dal gran risultato di Marta Castelli che in gara a Roma negli 800 fa registrare il primato personale di 2’11”63, conquistando punti preziosi per la squadra femminile nel campionato di società su pista.

Altro splendido tempo è quello del mezzofondista Junior Filippo Sodini che chiude i 3000 in 8’54”31 scrivendo il primato personale e strappando il pass di qualificazione per i campionati italiani Juniores in programma a Grosseto dal 18 al 20 giugno. Ottimo esito anche nelle gare degli Allievi impegnati a Firenze: si parte con lo splendido secondo posto di Marina Senesi nella gara femminile dei 1500. Nella stessa distanza maschile, quinto posto per Gabriele Chelini, sesto per Walid Hallami e settimo per Leonardo Quilici. Tutti raccolgono i frutti del lavoro seminato dai tecnici Enrico Carelli e Cristiana Lucchesi. Risultati molto positivi anche per Daniel Galligani terzo nella 400 ostacoli e quinto nella 100 metri. Nella gara femminile dei 400 buon quinto posto per Viola Bartolini. Nel salto in lungo, sesto Carlo Bresciani e settima Matilde Balducci rispettivamente nella gara maschile e femminile. Quinta Eva Gushchina nel salto con l’asta. Si chiude con il terzo posto per Gicel Turri nel lancio del peso.