Mercato, si cerca l'asse con il Milan

mercoledì, 18 maggio 2022, 19:07

di diego checchi

In attesa dei primi acquisti, che arriveranno sicuramente dopo la fine dei play off, e delle altre conferme dopo quelle dei difensori Matto Bachini e Federico Papini e del portiere Jacopo Coletta, Daniele Deoma si sta concentrando sulla scelta dei giovani e cominciano a venire fuori i primi nomi. Nelle ultime ore è stato accostato alla Lucchese l'attaccante Riccardo Tonin, classe 2001 (nella foto) che ha collezionato 24 presenze ed una rete nella passata stagione. Si tratta di un ragazzo di proprietà del Milan che può agire su tutto il fronte d'attacco e per come gioca Pagliuca potrebbe essere anche una prima punta che attacca la profondità.

Con il Milan si parlerà anche della possibile conferma del centrocampista Marco Romano Frigerio, che a Lucca ha già ben figurato quest'anno e che Pagliuca e Deoma vorrebbero trattenere. Sempre del Milan potrebbero piacere anche i profili di Filippo Tolomello, centrocampista centrale classe 2002 che quest'anno ha giocato nel campionato Primavera, e la mezz'ala Enrico Di Gesù.

Andando in casa Empoli, un profilo sotto valutazione è il terzino sinistro classe 2003 Alessio Rizza, che potrebbe essere un'alternativa a Cosimo Nannini. Per quanto riguarda il mercato delle altre, c'è da sottolineare che il Pontedera ha un nuovo DS. Dopo l'addio di Paolo Giovannini, in partenza per Arezzo, ha ufficializzato proprio nel giornata di oggi Moreno Zocchi ex Imolese, Vicenza, settore giovanile Juventino tra le altre.