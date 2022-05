L'evento



Fausto Desalu, campione olimpico della staffetta 4x100, al Meeting Città di Lucca

lunedì, 2 maggio 2022, 15:28

LUCCA – Il cast della prima edizione del Meeting Città di Lucca, in programma al Campo Scuola Moreno Martini sabato 28 maggio, si arricchisce di un nuovo protagonista eccellente. Si tratta di Fausto Desalu, il campione olimpico della staffetta 4x100 agli ultimi Giochi di Tokyo insieme a Lorenzo Patta, Marcell Jacobs e Filippo Tortu con i quali detiene anche il record nazionale maschile di 37”50. Protagonista della terza delle quattro straordinarie frazioni che hanno trascinato l’Italia a un risultato epico e senza precedenti, Fausto Desalu, che dal 2013 è entrato a far parte del Gruppo Sportivo Fiamme Gialle della Guardia di Finanza, vanta un palmares incredibile a cui si è aggiunto, proprio sabato 30 aprile a Milano, il record italiano nei 150 metri corsi in15.07. Per lui in carriera: oro nella staffetta 4x100 ai World Relays di Chorzów nel 2021; oro nella staffetta 4x100 e argento sui 200 metri ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona nel 2018; oro nei 200 metri ai Mondiali militari di Mungyeong nel 2015; bronzo nella staffetta 4x100 agli Europei U20 di Rieti nel 2013.

In ambito nazionale Desalu è stato tre volte campione nazionale Assoluto dei 200 metri (Torino 2016, Rieti 2017 e Rovereto 2021) conquistando anche l’argento nei 200 metri ai campionati italiani assoluti di Torino nel 2016; il bronzo nei 200 metri ai campionati italiani assoluti di Rovereto nel 2015 e il bronzo nei 100 metri ai campionati italiani assoluti di Pescara nel 2021.

La partecipazione di Desalu è uno dei segnali dell’eccezionale lavoro che la macchina organizzativa sta portando avanti.

“Inizia a prendere forma – afferma il Meeting Director Matteo Martinelli - il primo Meeting Nazionale Città di Lucca. Un percorso bellissimo, denso di impegni e di cose nuove anche per una società blasonata come l’Atletica Virtus Lucca. Oggi è tempo di annunciare con grande orgoglio un campione olimpico che Lucca non ha mai potuto ammirare prima all’interno del campo scuola e che sabato 28 maggio sarà protagonista nel nostro bellissimo e rinnovato impianto. Sono estremamente orgoglioso e devo ringraziare l’amico Paolo Traversi che mi sta supportando egregiamente nella direzione tecnica del Meeting. Se anche un po’ di fortuna ci assisterà – conclude Martnelli - questo è solo l’inizio di una serie di annunci di atleti che andranno a comporre un cast di assoluto prim’ordine con al centro sempre i nostri portacolori della Virtus Lucca per una giornata e un week end di grande sport che mi auguro che si possa far vivere all’intera città di Lucca e non solo a quella frangia legata all’atletica”.